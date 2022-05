Le Pussy Riot accusano Putin: 'È la Russia che deve essere de - nazificata non l'Ucraina' (Di giovedì 12 maggio 2022) Guerra in Ucraina, ormai tutti si danno del nazista: i russi agli ucraini e gli ucraini ai russi. Ma non solo: ' È la Russia che ha bisogno di essere de - nazificata non l'Ucraina, ha detto la ... Leggi su globalist (Di giovedì 12 maggio 2022) Guerra in, ormai tutti si danno del nazista: i russi agli ucraini e gli ucraini ai russi. Ma non solo: ' È lache ha bisogno dide -non l', ha detto la ...

