Le minacce della Russia alla Finlandia che accelera per entrare nella Nato (Di giovedì 12 maggio 2022) In reazione alla spinta del presidente finlandese Sauli Niinisto e della premier Sanna Marin affinché il Paese entri il prima possibile nella Nato, il ministero degli Esteri russo ha diffuso una nota nella quale dichiara che il Cremlino sarà “costretto a intraprendere azioni di ritorsione di tipo militare”. “L’adesione della Finlandia alla Nato – si legge – rappresenta un cambiamento radicale nella politica estera del Paese. La Russia sarà costretta ad adottare misure di ritorsione, sia di tipo tecnico-militare sia di altra natura, al fine di fermare l’insorgere di minacce alla sua sicurezza nazionale”. Secondo il quotidiano finlandese Iltalehti, che cita fonti ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) In reazionespinta del presidente finlandese Sauli Niinisto epremier Sanna Marin affinché il Paese entri il prima possibile, il ministero degli Esteri russo ha diffuso una notaquale dichiara che il Cremlino sarà “costretto a intraprendere azioni di ritorsione di tipo militare”. “L’adesione– si legge – rappresenta un cambiamento radicalepolitica estera del Paese. Lasarà costretta ad adottare misure di ritorsione, sia di tipo tecnico-militare sia di altra natura, al fine di fermare l’insorgere disua sicurezza nazionale”. Secondo il quotidiano finlandese Iltalehti, che cita fonti ...

