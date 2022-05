Le bollette non pagate e i bonus edilizi: tutte le novità nel decreto del governo (Di giovedì 12 maggio 2022) Le commissioni finanze e industria del Senato hanno terminato l'esame del decreto legge Ucraina bis, anche noto come "taglia prezzi". L'aula di Palazzo Madama, con 178 voti favorevoli, 31 contrari e un'astensione, ha confermato... Leggi su today (Di giovedì 12 maggio 2022) Le commissioni finanze e industria del Senato hanno terminato l'esame dellegge Ucraina bis, anche noto come "taglia prezzi". L'aula di Palazzo Madama, con 178 voti favorevoli, 31 contrari e un'astensione, ha confermato...

Advertising

carlosibilia : L’inceneritore non c’entra nulla con i fondi contro il caro bollette; la norma andava stralciata dal decreto aiuti… - LiciaRonzulli : ??Siamo a favore delle sanzioni alla #Russia, ma queste non possono gravare su #famiglie e #imprese italiane gia in… - artemis94130847 : RT @robertomirra1: @Vincenzo2513 @Nicolet84520681 In realtà chi ha il RDC con parte di esso paga ANCHE le bollette e tanta gente prende sol… - roberto72764315 : RT @GiovanniPaglia: Le bollette triplicate? Scomparse dai tg, eppure continuano a pesare sulle nostre tasche. Le condizioni di lavoro sempr… - SoniaLaVera : RT @francoliver2: Cioè, non dobbiamo più pagare le bollette del gas? -