LDA manda una busta gold choc a Lulù Selassié (Di giovedì 12 maggio 2022) LDA alla fine ha ceduto ed ha davvero mandato una busta gold choc a Lulù Selassié. Una settimana fa i fan della Fairy del Grande Fratello Vip hanno mandato in tendenza l'hashtag #LuluxLDA chiedendo al cantante di Amici di chiamare la Selassié per il video di Bandana. L'idea è stata applaudita dalla stessa Lulù e qualche giorno fa LDA, durante un'intervista, ha fatto chiarezza. "Ti dico la verità, io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Non so bene da dove sia partita questa cosa, mi devo ancora schiarire le idee. Su Twitter ha iniziato a girare questa cosa ma totalmente a caso, io e lei non ci conosciamo. Se vuole fare il video per me non ci sono problemi. Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo ...

