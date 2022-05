Lavrov: «Non vogliamo la guerra in Europa, ma niente minacce militari a Russia» (Di giovedì 12 maggio 2022) «Siamo molto preoccupati dal rischio di una guerra in Europa. Ma vorremmo far notare che è l'Occidente che continua a parlare di infliggere una sconfitta alla Russia». Parole... Leggi su ilmattino (Di giovedì 12 maggio 2022) «Siamo molto preoccupati dal rischio di unain. Ma vorremmo far notare che è l'Occidente che continua a parlare di infliggere una sconfitta alla». Parole...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia non vuole una guerra in Europa mentre l'Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta… - EnricoLetta : “Buon lavoro, Ministro #Lavrov”. L’abisso. Ma quel che è più grave è che la vicenda dello spot da propaganda di gue… - HuffPostItalia : Le parole di Lavrov sugli ebrei non sono state lanciate a caso: c'è una campagna russa e c'entra la galassia Qanon - edoludo : RT @SkyTG24: Guerra in #Ucraina, Lavrov: 'Non vogliamo guerra in Europa ma fine dominio #Usa' - PiscopoNicola97 : RT @piercamillo: La chiave sta in un concetto espresso da Lavrov: ci si siederà al tavolo dei negoziati sulla base delle posizioni conquist… -