Lavrov: «Non vogliamo la guerra in Europa». «Crepe» nella tv russa (Di giovedì 12 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo: «Ma dopo la nostra operazione finirà il mondo dominato dagli Usa» E Zelensky: «Ancora disponibili alle trattative» Leggi su corriere (Di giovedì 12 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo: «Ma dopo la nostra operazione finirà il mondo dominato dagli Usa» E Zelensky: «Ancora disponibili alle trattative»

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia non vuole una guerra in Europa mentre l'Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta… - HuffPostItalia : Le parole di Lavrov sugli ebrei non sono state lanciate a caso: c'è una campagna russa e c'entra la galassia Qanon - EnricoLetta : “Buon lavoro, Ministro #Lavrov”. L’abisso. Ma quel che è più grave è che la vicenda dello spot da propaganda di gue… - mikedells : RT @angelo_fornaro: Lavrov 2018: 'Se volete la pace, non fateci la guerra.' Vedendo #Draghi snobbare il Parlamento italiano risulta chiaro… - Luxgraph : Lavrov: «Non vogliamo la guerra in Europa». «Crepe» nella tv russa #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -