Lavoro povero e sfruttato, le proposte di Oxfam: dal salario minimo a maggiori obblighi per le aziende che vincono bandi del Recovery (Di giovedì 12 maggio 2022) Anche Oxfam chiede di introdurre in Italia un salario minimo legale. Accompagnato dall’allargamento della validità dei contratti collettivi nazionali più rappresentativi a tutti i lavoratori dei rispettivi settori, quello strumento consentirebbe di affrontare l’emergenza del Lavoro sfruttato e sottopagato esacerbata dall’inflazione e dall’impatto della guerra in Ucraina sulla crescita. L’indicazione arriva dal nuovo rapporto Disuguitalia – Ridare valore, potere e dignità al Lavoro presentato al primo Oxfam Festival, iniziato giovedì a Firenze. Tra le linee di indirizzo per il governo c’è anche l’auspicio che negli appalti del Recovery plan vengano rafforzate le clausole di condizionalità su qualità del Lavoro e assunzione di giovani e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Anchechiede di introdurre in Italia unlegale. Accompagnato dall’allargamento della validità dei contratti collettivi nazionali più rappresentativi a tutti i lavoratori dei rispettivi settori, quello strumento consentirebbe di affrontare l’emergenza dele sottopagato esacerbata dall’inflazione e dall’impatto della guerra in Ucraina sulla crescita. L’indicazione arriva dal nuovo rapporto Disuguitalia – Ridare valore, potere e dignità alpresentato al primoFestival, iniziato giovedì a Firenze. Tra le linee di indirizzo per il governo c’è anche l’auspicio che negli appalti delplan vengano rafforzate le clausole di condizionalità su qualità dele assunzione di giovani e ...

Advertising

pdnetwork : Il #lavoro è fondamento di un Paese sano che costruisce il suo futuro. Per questo, è la nostra grande priorità: lav… - bizcommunityit : Oxfam 'in Italia troppo lavoro povero': per una famiglia su otto il reddito non basta - GonnelliLuca : Serve ancora più protezione dell 'euro. Oxfam 'in Italia troppo lavoro povero': per una fami… - OxfamItalia : Povero lavoro! Il rapporto #Disuguitalia presentato a #OxfamFestival: @robbibarbieri 'il lavoro è un pilastro fonda… - paulolden1 : @nandoscipp @a_meluzzi Viene archiviato il processo penale, non quello civile ovvero causa per risarcimento. E' una… -