Lavatrice, come salvare un maglione infeltrito col bicarbonato (Di giovedì 12 maggio 2022) Tra i danni più comuni con cui si può avere a che fare nel mondo casalingo è quello di ritrovarsi davanti a un maglione infeltrito senza avere la minima idea di come si possa risolvere il problema o addirittura se sia anche solo possibile risolverlo. A tutto (o quasi) c’è un rimedio, e questo è anche il caso dei maglioni che può capitare di ridurre in brutte condizioni per via di un lavaggio sbagliato. Tutto ciò che occorre è un prodotto che tutti abbiamo in casa: il bicarbonato. maglione infeltrito, come salvarlo con il bicarbonato Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di ritrovarsi immersi nella grande disperazione convinti di aver rovinato il proprio maglione preferito e, risvolto tragico, di doverlo buttare per forza. ... Leggi su dilei (Di giovedì 12 maggio 2022) Tra i danni più comuni con cui si può avere a che fare nel mondo casalingo è quello di ritrovarsi davanti a unsenza avere la minima idea disi possa risolvere il problema o addirittura se sia anche solo possibile risolverlo. A tutto (o quasi) c’è un rimedio, e questo è anche il caso dei maglioni che può capitare di ridurre in brutte condizioni per via di un lavaggio sbagliato. Tutto ciò che occorre è un prodotto che tutti abbiamo in casa: ilsalvarlo con ilSarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di ritrovarsi immersi nella grande disperazione convinti di aver rovinato il propriopreferito e, risvolto tragico, di doverlo buttare per forza. ...

