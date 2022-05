Latina | ruba portafogli e carte di credito nello spogliatoio di un supermercato | arrestato

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 maggio 2022)– Nel corso della serata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante hanno proceduto all’arresto in flagranza di un pregiudicato locale quarantenne, per il reato di furto aggravato. L’uomo, dopo essersi introdotto a più riprese all’interno dei locali adibiti a spogliatoi riservati ai dipendenti di un notodi, asportava uno nonché denaro in contante e alcunedi, per poi darsi a precipitosa fuga. Tale condotta non sfuggiva alla vista attenta di una dipendente, la quale lanciava immediatamente l’allarme al numero unico di emergenza, riuscendo a far bloccare il ladro da alcuni avventori e dagli agenti tempestivamente intervenuti sul posto. Il malfattore veniva pertanto tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della ...