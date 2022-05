Latina, ancora furti con la tecnica della “ruota bucata”, rubati oltre 1000euro: denunciate 5 persone (Di giovedì 12 maggio 2022) La tecnica è sempre la stessa: i malfattori bucano la ruota dell’auto della vittima e dopo poco il conducente è costretto a fermarsi. Naturalmente il guidatore, distratto da uno pneumatico a terra o da una persona che lo “avverte” del pericolo (molto spesso lo stesso malfattore), non si accorge che mentre cerca di risolvere o trovare una soluzione, gli stanno rubando i suoi effetti personali dall’auto. Questo è quanto accaduto in alcuni Comuni del sud Pontino, episodi davvero ricorrenti che stavano sfinendo i cittadini. A tal proposito i Carabinieri di Formia hanno aumentato i loro servizi di controllo raccogliendo parecchi elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori dei reati. I controlli dei Carabinieri di Formia In particolare, nei comuni di Minturno, Scauri, Itri e Castelforte, i Carabinieri di Formia hanno aumentato i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Laè sempre la stessa: i malfattori bucano ladell’autovittima e dopo poco il conducente è costretto a fermarsi. Naturalmente il guidatore, distratto da uno pneumatico a terra o da una persona che lo “avverte” del pericolo (molto spesso lo stesso malfattore), non si accorge che mentre cerca di risolvere o trovare una soluzione, gli stanno rubando i suoi effetti personali dall’auto. Questo è quanto accaduto in alcuni Comuni del sud Pontino, episodi davvero ricorrenti che stavano sfinendo i cittadini. A tal proposito i Carabinieri di Formia hanno aumentato i loro servizi di controllo raccogliendo parecchi elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori dei reati. I controlli dei Carabinieri di Formia In particolare, nei comuni di Minturno, Scauri, Itri e Castelforte, i Carabinieri di Formia hanno aumentato i ...

