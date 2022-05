L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, la recensione: Guerra, fake news e fiction (Di giovedì 12 maggio 2022) La recensione di Operation Mincemeat - L'arma dell'inganno, un film sul potere della manipolazione del reale e dell'immaginazione come atto creativo, basato sull'Operazione che cambiò le sorti della seconda Guerra Mondiale arriva in sala il 12 maggio. Uno scantinato nel centro di Londra, una messa in scena strampalata e improbabile, e il genio creativo di chi ebbe il compito di renderla credibile. Si chiamava Operazione Mincemeat, fu la missione segreta realmente orchestrata dai servizi segreti britannici durante la seconda Guerra Mondiale per raggirare le truppe di Hitler, e qui dà il titolo al film con cui John Madden, regista di Shakespeare in love, ha deciso di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladi Operation- L', un film sul poterea manipolazione del reale e'immaginazione come atto creativo, basato sull'che cambiò le sortia secondaMondiale arriva in sala il 12 maggio. Uno scantinato nel centro di Londra, una messa in scena strampalata e improbabile, e il genio creativo di chi ebbe il compito di renderla credibile. Si chiamava, fu la missione segreta realmente orchestrata dai servizi segreti britannici durante la secondaMondiale per raggirare le truppe di Hitler, e qui dà il titolo al film con cui John Madden, regista di Shakespeare in love, ha deciso di ...

Advertising

_Carabinieri_ : Stadio Olimpico di Roma: l'ultimo atto della #CoppaItaliaFrecciarossa 2021-2022 ?????? si apre con l'esecuzione dell'I… - _Carabinieri_ : Ci vuole forza e determinazione per essere donna e mamma oggi, oltre che un grande cuore. Infiniti auguri a tutte l… - _Carabinieri_ : #3maggio 1969: nasce il Comando #Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, reparto di eccellenza con funzioni invest… - AndreaMassari14 : RT @OttobreInfo: E l'Ucraina non fa neanche parte dell'UE (ma ha uno status più importante, quello di arma in mano a Washington per la sua… - anccarsoliaq1 : RT @_Carabinieri_: Vuoi conoscere i concorsi in atto per entrare a far parte dell’Arma dei #Carabinieri? Scarica l’App iCarabinieri disponi… -