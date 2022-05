L’allarme del Forum clinici | “Caos pronto soccorso è la cartina tornasole della crisi profonda degli ospedali”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – La condizione drammatica deiè “laalche stanno attraversando glidel nostro Paese. I posti di degenza ordinaria e di terapia intensiva sono insufficienti, non raggiunge livelli accettabili nemmeno il personale specialistico, soprattutto in determinate aree come la medicina d’urgenza, la terapia intensiva, l’anestesia e rianimazione, ma anche in altre aree mediche e chirurgiche. La situazione deicon centinaia di cittadini in attesa di ricovero, dunque, “non è altro che la conseguenza di decenni di sottofinanziamenti e di mancanza di programmazione”, denuncia il ...