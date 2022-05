La vita al confine con la Russia: viaggio in Finlandia tra Nato, bunker e frontiere chiuse (Di giovedì 12 maggio 2022) Pur avendo combattuto due guerre sanguinose con l'allora Unione Sovietica dal 1939 al 1940 e dal 1941 al 1944, la Finlandia è riuscita nei decenni a costruire un solido rapporto di amicizia, di collaborazione e di scambi commerciali con la Russia, con cui condivide 1.300 chilometri di confine. Dopo l'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio scorso, però, le cose sono cambiate drasticamente e nella mente di molti finlandesi sono riemersi i ricordi poco piacevoli dell'aggressione di Stalin di quasi un secolo fa, che è costata al Paese il 10 per cento del suo territorio. viaggio al confine dell'Europa, tra corsi della protezione civile per la gestione dei bunker e allenamenti di tiro sportivo con fucili e pistole organizzati dai riservisti. Fino alla frontiera, chiusa ieri per il Covid e ... Leggi su lastampa (Di giovedì 12 maggio 2022) Pur avendo combattuto due guerre sanguinose con l'allora Unione Sovietica dal 1939 al 1940 e dal 1941 al 1944, laè riuscita nei decenni a costruire un solido rapporto di amicizia, di collaborazione e di scambi commerciali con la, con cui condivide 1.300 chilometri di. Dopo l'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio scorso, però, le cose sono cambiate drasticamente e nella mente di molti finlandesi sono riemersi i ricordi poco piacevoli dell'aggressione di Stalin di quasi un secolo fa, che è costata al Paese il 10 per cento del suo territorio.aldell'Europa, tra corsi della protezione civile per la gestione deie allenamenti di tiro sportivo con fucili e pistole organizzati dai riservisti. Fino alla frontiera, chiusa ieri per il Covid e ...

