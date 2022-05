La vicenda del cardinale Zen dimostra che anche i liberali sbagliano (Di giovedì 12 maggio 2022) anche i liberali sbagliano. Ci pensavo leggendo la notizia del cardinale Zen, arrestato (e successivamente rilasciato su cauzione) dalle autorità cinesi sull’accusa di “collusione con potenze straniere”: che poi credo siano il Vaticano e il Papa, sovrano di una monarchia elettiva di cui il cardinale Zen è un principe. All’incirca trecento anni fa (nel 1689, per la precisione) John Locke scriveva che bisognava tollerare tutte le religioni, a esclusione del cattolicesimo: perché i papisti sono, cito, “posti sotto la dipendenza e l’obbedienza di un altro sovrano”. Secondo Locke i cattolici, in quanto fedeli al Papa, sono fedeli a un sovrano straniero quindi si macchiano di alto tradimento nei confronti del capo dello Stato in cui vivono. anche i liberali ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 12 maggio 2022). Ci pensavo leggendo la notizia delZen, arrestato (e successivamente rilasciato su cauzione) dalle autorità cinesi sull’accusa di “collusione con potenze straniere”: che poi credo siano il Vaticano e il Papa, sovrano di una monarchia elettiva di cui ilZen è un principe. All’incirca trecento anni fa (nel 1689, per la precisione) John Locke scriveva che bisognava tollerare tutte le religioni, a esclusione del cattolicesimo: perché i papisti sono, cito, “posti sotto la dipendenza e l’obbedienza di un altro sovrano”. Secondo Locke i cattolici, in quanto fedeli al Papa, sono fedeli a un sovrano straniero quindi si macchiano di alto tradimento nei confronti del capo dello Stato in cui vivono....

