La Toto-scommessa

Il costruttore di Chieti, che gestisce la rete tra Lazio e Abruzzo, è alle prese con una trattativa delicata. In gioco un contenzioso miliardario con lo Stato fatto di concessioni e adeguamenti delle strutture che potrebbe risolversi con ottime notizie per lui. Intanto, però, ha spedito 110 lettere di licenziamento. Il peggio rischia di fare scuola. Il gruppo Toto, che gestisce le autostrade tra Lazio e Abruzzo, è alle prese con il famoso Trattamento Benetton: prima lo Stato ti fa un po' soffrire, tra contestazioni assortite, minacce di revoche e recesso, tiramolla infiniti e inchieste varie della magistratura; poi ti fa godere rilevando tutto e staccando un assegno assai generoso. E i cittadini? Pagano il conto e anche due volte: come contribuenti e come utenti da tosare sempre di più al casello. Lunedì 2 maggio, archiviata la Festa dei lavoratori, la ...

