La strage del Covid in Europa: superati i 2 milioni di morti. L'allarme: Omicron batte i vaccini (Di giovedì 12 maggio 2022) Prosegue il lento calo della curva del Covid in Italia, con contagi che arrivano oggi a 39.317 e 130 morti. I ricoveri diminuiscono, mentre il tasso di positività si mantiene stabilmente intorno al 14-15%. Sebbene siano già oltre 2 milioni le persone morte di Covid in Europa dall'inizio della pandemia, l'emergenza sembra superata con casi, evidenzia la Fondazione Gimbe, calati in Italia del 27,5% in soli sette giorni, a fronte però di una diminuzione del 23,6% dei tamponi effettuati. Una ripresa dei contagi potrebbe arrivare dalla diffusione delle sottovarianti di Omicron che, dai primi riscontri, risponderebbero meno alla protezione data dai vaccini. Questo fattore determinerebbe una probabilità più elevata di reinfezione, oltre ad una maggiore resistenza del virus ...

