La statua di Elettra Lamborghini per Madame Tussauds e lo sfogo su chi la chiama “ereditiera” (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono passate poche ore dall’inaugurazione della statua di Elettra Lamborghini per Madame Tussauds, il museo delle cere di Amsterdam più famoso al mondo. La popstar italiana si dice ancora incredula per questo privilegio, e in una lunga intervista concessa per Vanity Fair si concede un piccolo spazio per parlare di sé e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La statua di Elettra Lamborghini Annemiek Dolfin, Head Of Marketing del Madame Tussauds di Amsterdam, ha rivelato a Il Fatto Quotidiano il motivo della scelta di creare una statua di Elettra Lamborghini da esporre nel prestigioso museo: “Prima di scegliere Elettra il nostro team ha condotto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono passate poche ore dall’inaugurazione delladiper, il museo delle cere di Amsterdam più famoso al mondo. La popstar italiana si dice ancora incredula per questo privilegio, e in una lunga intervista concessa per Vanity Fair si concede un piccolo spazio per parlare di sé e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. LadiAnnemiek Dolfin, Head Of Marketing deldi Amsterdam, ha rivelato a Il Fatto Quotidiano il motivo della scelta di creare unadida esporre nel prestigioso museo: “Prima di scegliereil nostro team ha condotto ...

Advertising

Elettra_Lambooo : RT @ElettraLambo: Its all trueeeee????im the first Italian having her statue at the wax museum @MadameTussauds ?? im dreaming????????Ebbene si so… - infoitcultura : Elettra Lamborghini: pronta la statua per il Madame Tussauds Amsterdam - infoitcultura : FOTO / Da oggi Elettra Lamborghini ha una statua per il Madame Tussauds - IsaeChia : Elettra Lamborghini è la prima italiana ad avere una statua al museo delle cere di Amsterdam (Foto) Ecco l’incredi… - Nutizieri : Elettra Lamborghini : pronta la statua per il Madame Tussauds Amsterdam -