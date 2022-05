La Spagna verso la svolta: tre giorni di congedo durante il ciclo mestruale (Di giovedì 12 maggio 2022) In Spagna il diritto alla salute mestruale sarà uno dei punti principali della riforma della legge sull’aborto: dal congedo per malattia di tre giorni alla formazione di centri educativi per la garanzia di prodotti igienici. Un segnale che conferma il tentativo da più parti di garantire un diritto alla salute tra i più sottovalutati e spesso negati. A Tolosa l’azienda francese Labége ha deciso di stabilire una giornata di congedo retribuito per tutte le dipendenti durante il ciclo mestruale. A Milano, invece, il prossimo 17 giugno si terrà il primo Festival al mondo dedicato al ciclo mestruale. La riforma spagnola sull’aborto fa luce sul diritto mestruale In Spagna la legge ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Inil diritto alla salutesarà uno dei punti principali della riforma della legge sull’aborto: dalper malattia di trealla formazione di centri educativi per la garanzia di prodotti igienici. Un segnale che conferma il tentativo da più parti di garantire un diritto alla salute tra i più sottovalutati e spesso negati. A Tolosa l’azienda francese Labége ha deciso di stabilire una giornata diretribuito per tutte le dipendentiil. A Milano, invece, il prossimo 17 giugno si terrà il primo Festival al mondo dedicato al. La riforma spagnola sull’aborto fa luce sul dirittoInla legge ...

