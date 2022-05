Advertising

andreastoolbox : #La Spagna è pronta a riconoscere tre giorni di congedo mestruale - ItaliaStartUp_ : La Spagna è pronta a riconoscere tre giorni di congedo mestruale - F1_news_bot : RT @rossomotori: Il GP di #Spagna 2023 potrebbe presentare un nuovo layout, più veloce dell'attuale per la possibile eliminazione della chi… - rossomotori : Il GP di #Spagna 2023 potrebbe presentare un nuovo layout, più veloce dell'attuale per la possibile eliminazione de… - neXtquotidiano : La #Spagna è pronta a varare la legge sul congedo mestruale -

... Armenia , Bulgaria , Francia , Georgia , Irlanda , Paesi Bassi , Polonia e. Ancora nessuna ... Non sono cambiata, mi sento semplicemente più sicura di me,a raggiungere il prossimo ...... macinato e poi trasformato nel pastificio fino a diventare pasta,per essere gustata sul ... Girolomoni esporta oggi in 30 paesi, fra cui i principali sono: Francia, Germania, USA,, ...Va ricordato che in Spagna i primi tre giorni di malattia non sono retribuiti per legge. La Spagna è pronta a varare la legge sul congedo mestruale Gli altri contenuti della legge in via di ...Tre giorni al mese di congedo per le donne che hanno il ciclo mestruale. È uno dei punti chiave di una nuova legge in Spagna che il governo di Madrid si prepara a discutere ...