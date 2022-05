La società amica dei grillini fa man bassa di appalti (Di giovedì 12 maggio 2022) Quando si parla di comunicazione del Movimento 5 stelle viene naturale pensare a Rocco Casalino. Ma c'è un'altra società di cui si è parlato molto poco in passato che ha fatto la fortuna dei grillini e ne ha curato le principali campagne politiche. È la Dia Communication srl, di Giuseppe Dia, ex direttore creativo e componente dell'ufficio stampa in qualità di «esperto» alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio quando Giuseppe Conte era premier e che ancora oggi - come si legge sul sito della società - «ne cura l'identità visiva». Ma ha curato anche «la comunicazione visiva e strategica di Luigi Di Maio» e si è occupato della campagna del M5s alle elezioni politiche del 2018. La Dia Communication, con sede sia ad Alcamo (Trapani) che a Roma, non fa affari solo con il mondo pentastellato. Negli ultimi anni ha fatto man ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Quando si parla di comunicazione del Movimento 5 stelle viene naturale pensare a Rocco Casalino. Ma c'è un'altradi cui si è parlato molto poco in passato che ha fatto la fortuna deie ne ha curato le principali campagne politiche. È la Dia Communication srl, di Giuseppe Dia, ex direttore creativo e componente dell'ufficio stampa in qualità di «esperto» alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio quando Giuseppe Conte era premier e che ancora oggi - come si legge sul sito della- «ne cura l'identità visiva». Ma ha curato anche «la comunicazione visiva e strategica di Luigi Di Maio» e si è occupato della campagna del M5s alle elezioni politiche del 2018. La Dia Communication, con sede sia ad Alcamo (Trapani) che a Roma, non fa affari solo con il mondo pentastellato. Negli ultimi anni ha fatto man ...

