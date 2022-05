La Russia: «Basta armi all’Ucraina o aumenta il rischio di una guerra nucleare con la Nato» (Di giovedì 12 maggio 2022) «Riempire l’Ucraina di armi dei Paesi Nato, addestrare le sue truppe all’uso di equipaggiamenti occidentali, schierare mercenari e svolgere esercitazioni ai confini aumenta la probabilità di un conflitto aperto e diretto tra Russia e Nato». Sono le parole dell’ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, secondo quanto riportato dalle agenzie Tass e Interfax. Medvedev ha detto che «un simile conflitto ha sempre il rischio di trasformarsi in una guerra nucleare totale: sarebbe uno scenario disastroso per tutti». Queste dichiarazioni fanno seguito alla decisione di Svezia e della Finlandia di presentare una richiesta di adesione alla Nato, intenzione ribadita nelle ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) «Riempire l’Ucraina didei Paesi, addestrare le sue truppe all’uso di equipaggiamenti occidentali, schierare mercenari e svolgere esercitazioni ai confinila probabilità di un conflitto aperto e diretto tra». Sono le parole dell’ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, secondo quanto riportato dalle agenzie Tass e Interfax. Medvedev ha detto che «un simile conflitto ha sempre ildi trasformarsi in unatotale: sarebbe uno scenario disastroso per tutti». Queste dichiarazioni fanno seguito alla decisione di Svezia e della Finlandia di presentare una richiesta di adesione alla, intenzione ribadita nelle ...

Advertising

TANO_E_BASTA : Incontro ,#Draghi e #Biden #Ucraina, ambiguo.Da un lato sterile tentativo di far parlare #usa e #Russia,dall'altro… - Ragosta1Antonio : RT @mantini_loris: @DiegoFusaro A parte che la Russia riesce benissimo ad umiliarsi da sola,poi basta vedere il popolo che vive ancora nell… - YoshiIrai : @Dom90Vit @La_manina__ Le superpotenze. La Russia non lo è più, non basta avere le armi nucleari per esserlo, le ha… - MaggieCieslak : RT @OoFLXoO: @Dom90Vit @La_manina__ La solita manfrina, trita e stantia. La #NATO non piace solo agli Stati che hanno interesse ad agire fu… - MDalprato : RT @OoFLXoO: @Dom90Vit @La_manina__ La solita manfrina, trita e stantia. La #NATO non piace solo agli Stati che hanno interesse ad agire fu… -