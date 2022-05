La Regina Zinco Group | “Progetto Fuoco 2022 | presentati a clienti italiani e internazionali i nostri prodotti di qualità”

(Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – La società ha partecipato all’evento veronese, il più importante dedicato al settore del riscaldamento, per la sesta volta Con oltre 800 brand presenti, il 32% dei quali provenienti dall’estero,, il più importante evento mondiale dedicato al riscaldamento a biomassa, che si è svolto a Verona dal 4 al 7 maggio, ha raggiunto i numeri dell’edizione 2020, svoltasi prima dell’avvento della pandemia. E c’è soddisfazione anche all’interno della delegazione di, azienda calabrese leader nella produzione di canne fumarie, che ha partecipato all’evento. “Questa è la sesta edizione dia cui prendiamo parte. Da 12 anni, infatti, utilizziamo questa opportunità per proporci ad un mercato sia italiano che internazionale, dal momento che qui ...

"La fiera si svolge da oltre vent'anni ed è fondamentale esserci da protagonisti" spiega Mariafrancesca La Regina, membro della Direzione generale di Zinco Group, che sarà a Verona con una nutrita ...