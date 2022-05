La regina Azizah | prima di diventare mamma “16 cicli di fecondazione in vitro”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il viaggio delladella Malesia verso la maternità è stato lungo e pieno di ostacoli, ma questa sua avventura l’ha ispirata ad aiutare gli altri; questo è quanto è emerso dal racconto delladurante un’intervista a The Telegraph. Dopo aver sposato il re Abdullah della Malesia nel 1986, laha subito moltidiindi rimanere incinta del figlio maggiore nel 1995. Queste le sue parole durante l’intervista: Ho avuto 16diine al 17° ci sono riuscita. Non avrei mai pensato che avrei avuto altri cinque figli, compresi i gemelli. Dopo la sua esperienza, nonostante le numerose difficoltà,di Malesia ha ...

Advertising

La sessantunennedella Malesia , moglie di re Abdullah , oggi è mamma orgogliosa di sei . Ma il percorso per avere il suo primo figlio, nato nel 1995, fu davvero difficile e doloroso: " Ho dovuto ...Il re della Malesia Abdullah di Pahang e sua moglie, laTunkuAminah Maimunah Iskandariah , sono risultati positivi al Covid - 19 e dovranno restare in quarantena all'Istana Negara, il Palazzo nazionale, per buona parte della prossima ...La regina Azizah della Malesia racconta il suo viaggio verso la maternità e dei 16 cicli di fecondazione prima di diventare madre."So che il trattamento costa e io conosco quale dramma sia, affrontarlo. Ma quando sei in cura, smetti di piangere quando torni a casa": così, a cuore aperto, la regina Azizah della Malesia, 61 anni, ...