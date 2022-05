La Pupa e il Secchione | confermata Barbara D' Urso per la 2edizione Costanzo | ' Voto 6'

Advertising

_strangel0ve : @ClariHaile @chimagazine AMO TU PUOI CONDURRE CASA CHI, GRANDE FRATELLO, UOMINI E DONNE, LA PUPA IL SECCHIONE, LA M… - Manuela_Vitanza : RT @sonoingenua_: Maria Laura consola Alessandro ?? Ma per gli altri è furba, giocatrice, falsa, ha un copione… Io l’ho visto un gesto c… - iammiammsimo : @PiazzapulitaLA7 @GiuseppeConteIT E bastaaaaaaaaaaaaaaa, maronne nun se ne po cchiù! Lo voglio vedere alla pupa e i… - sonoingenua_ : Maria Laura consola Alessandro ?? Ma per gli altri è furba, giocatrice, falsa, ha un copione… Io l’ho visto un g… - shepontheweb : @JediPerLItalia Ne sono convinto. Fare una buona divulgazione, magari bipartisan, utilizzando un linguaggio diretto… -

Lae iltornerà . Ma non solo. Al timone è stata riconfermata Barbara D'Urso anche per il prossimo anno. Nonostante gli ascolti poco brillanti e le tante polemiche per i concorrenti scelti ......Laura De Vitis Carmen Di Pietro perde la pazienza con Maria Laura De Vitis e scende in campo per proteggere il figlio Alessandro che è sempre più vicino alla vincitrice de Lae ilshow ...La Pupa e il Secchione tornerà. Ma non solo. Al timone è stata riconfermata Barbara D'Urso anche per il prossimo anno. Nonostante gli ascolti poco brillanti e le ...Fino ad allora, Carmen attenderà questo famoso passo falso di Maria Laura Non è qualcosa che ha a che fare con la sua gelosia, bensì pensa che Maria Laura abbia puntato su suo figlio per strategia. Is ...