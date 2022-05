La Procura di Firenze chiede l’archiviazione del caso relativo alla quarantena violata da Vlahovic (Di giovedì 12 maggio 2022) Aveva fatto rumore la presunta violazione della quarantena da parte dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, che nella notte tra il 27 e il 28 gennaio lasciò Firenze per sottoporsi alle visite mediche con il club bianconero non essendo ancora in possesso dell’attestazione di fine isolamento dopo l’avvenuta negativizzazione dal Covid, che aveva contratto in data 22 gennaio, meno di una settimana prima. L’attaccante serbo – secondo quanto affermò l’Asl Toscana – aveva dunque a tutti gli effetti la quarantena. Ebbene, la Procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione del procedimento. Il pubblico ministero Giovanni Solinas ha infatti appreso che nel momento in cui la Asl aveva recapitato sulla e-mail di Vlahovic il provvedimento di isolamento, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) Aveva fatto rumore la presunta violazione dellada parte dell’attaccante della Juventus Dusan, che nella notte tra il 27 e il 28 gennaio lasciòper sottoporsi alle visite mediche con il club bianconero non essendo ancora in possesso dell’attestazione di fine isolamento dopo l’avvenuta negativizzazione dal Covid, che aveva contratto in data 22 gennaio, meno di una settimana prima. L’attaccante serbo – secondo quanto affermò l’Asl Toscana – aveva dunque a tutti gli effetti la. Ebbene, ladiha chiestodel procedimento. Il pubblico ministero Giovanni Solinas ha infatti appreso che nel momento in cui la Asl aveva recapitato sulla e-mail diil provvedimento di isolamento, ...

