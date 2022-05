La prima vacanza di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello a Ibiza (Di giovedì 12 maggio 2022) La prima vacanza di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, è a Ibiza. Sono i primi scatti della famiglia al completo e Giulietta è in braccio al suo papà. Valentino Rossi ha raggiunto la compagna e la figlia dopo la gara automobilistica di Brands Hatc. Qualche giorno tutti e tre insieme per rilassarsi e coccolare la piccola Giulietta. Francesca Sofia Novello era già arrivata a destinazione, a Ibiza l’ha raggiunta il campione. Sui social è la bellissima modella a mostrare qualcosa in più della sua vita privata, soprattutto la vita da mamma, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladi, ladi, è a. Sono i primi scatti della famiglia al completo eè in braccio al suo papà.ha raggiunto la compagna e ladopo la gara automobilistica di Brands Hatc. Qualche giorno tutti e tre insieme per rilassarsi e coccolare la piccolaera già arrivata a destinazione, al’ha raggiunta il campione. Sui social è la bellissima modella a mostrare qualcosa in più della sua vita privata, soprattutto la vita da mamma, ...

