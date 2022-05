La prima foto del buco nero al centro della Via Lattea: è la prova che esiste (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – A prima vista ricorda l’occhio di Sauron, prodotto della straordinaria fantasia di Tolkien, ma questa foto è reale e passerà alla storia. E’ l’immagine del buco nero al centro della Via Lattea, la nostra galassia, che per la prima volta è stato possibile fotografare. Si tratta dunque della prova definitiva che al centro della nostra galassia c’è davvero un buco nero. Mentre la prima foto di un buco nero, quello della galassia M87, risale ad appena tre anni fa, ma questa è per certi versi ancora più significativa. “Una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Avista ricorda l’occhio di Sauron, prodottostraordinaria fantasia di Tolkien, ma questaè reale e passerà alla storia. E’ l’immagine delalVia, la nostra galassia, che per lavolta è stato possibilegrafare. Si tratta dunquedefinitiva che alnostra galassia c’è davvero un. Mentre ladi un, quellogalassia M87, risale ad appena tre anni fa, ma questa è per certi versi ancora più significativa. “Una ...

