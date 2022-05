La polizia ha arrestato 31 persone accusate di traffico internazionale di droga e riciclaggio di denaro | anche attraverso l’acquisto di opere d’arte 

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nella mattinata di giovedì laha31a vario titolo di associazione a delinquere per trafficodidi, che sarebbe stato effettuatodid’arte. Secondo la direzione distrettuale

Advertising

ilpost : La polizia ha arrestato 31 persone accusate di traffico internazionale di droga e riciclaggio di denaro, anche attr… - nonnachicca58 : RT @Giul_Granato: #12maggio A Torino la polizia ha arrestato 11 giovani. Tra loro attivisti di @potere_alpopolo. I fatti contestati sono r… - OMeneghino : Fugge dalla Polizia gettandosi nel Lambro: arrestato - AnsaLombardia : Per fuggire alla Polizia si butta nel Lambro, arrestato. Gli agenti si sono tuffati ingaggiando una colluttazione |… - Asinomatico : RT @Giul_Granato: #12maggio A Torino la polizia ha arrestato 11 giovani. Tra loro attivisti di @potere_alpopolo. I fatti contestati sono r… -

Questure sul web

Il cardinale Joseph Zen è statoa Hong Kong dalla squadra dellacostituita per vegliare sulla sicurezza nazionale cinese. L'accusa è di "collusione con forze straniere". Dopo l'interrogatorio il religioso è stato ...È successo a Mosca ad Anastasia Zryachikh, denunciata allada un collega di lavoro: portata al dipartimento diper essere interrogata. A Kaliningrad è statoun attivista che ... BRINDISI: EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI E RAPINA UN BAR. ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO Nel video dell'arresto di Ezra Miller alle Hawaii l'attore dichiara di essersi filmato mentre viene aggredito in un bar per amore della cripto arte NFT. Spunta il video della bodycam usata da Ezra Mil ...Nell'abitazione, con l’unità cinofila della polizia municipale di Prato, grazie anche al fiuto del nuovo cane antidroga Ritter, è stato possibile trovare 170 grammi di eroina. L’uomo è stato arrestato ...