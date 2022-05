La nuova forza politica europea va costruita al di fuori dell’Ue (Di giovedì 12 maggio 2022) Il massimo della retorica europeista di questi giorni coincide col massimo di divisione dell’Unione europea, con tredici Stati membri che rifiutano con nettezza la proposta del Parlamento europeo, fatta propria da Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen, di indire una Convenzione per riformare i Trattati e abolire la norma dell’unanimità e il diritto di veto. Ma andiamo con ordine. A Bruxelles da due settimane gli ambasciatori permanenti presso l’Ue non riescono a trovare un accordo sulla sanzione che pure sembrava facile da adottare: il blocco delle importazioni di petrolio dalla Russia che incidono per un 25% sulle importazioni europee (contro il 50% delle importazioni di metano). A fare blocco ci sono l’Ungheria, che dipende al 70% dal petrolio russo, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, ma anche la Bulgaria e la Romania (che dipendono per quote minori), mentre la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 12 maggio 2022) Il massimo della retorica europeista di questi giorni coincide col massimo di divisione dell’Unione, con tredici Stati membri che rifiutano con nettezza la proposta del Parlamento europeo, fatta propria da Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen, di indire una Convenzione per riformare i Trattati e abolire la norma dell’unanimità e il diritto di veto. Ma andiamo con ordine. A Bruxelles da due settimane gli ambasciatori permanenti presso l’Ue non riescono a trovare un accordo sulla sanzione che pure sembrava facile da adottare: il blocco delle importazioni di petrolio dalla Russia che incidono per un 25% sulle importazioni europee (contro il 50% delle importazioni di metano). A fare blocco ci sono l’Ungheria, che dipende al 70% dal petrolio russo, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, ma anche la Bulgaria e la Romania (che dipendono per quote minori), mentre la ...

