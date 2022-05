La Notte Europea dei Musei arriva al Museo Emilio Greco di Sabaudia (Di giovedì 12 maggio 2022) Sabaudia – In occasione della Notte Europea dei Musei, manifestazione culturale che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, il cuore culturale della Città delle Dune si accende fino a tarda Notte. Il Museo Emilio Greco, sito all’interno del Palazzo Comunale, ospiterà un evento straordinario che intreccia arte, musica e degustazione di vini del territorio. Un’occasione diversa per scoprire la collezione museale, costituita da oltre cento opere dell’artista tra sculture, grafiche, monete e medaglie. In programma, alle ore 21, una visita guidata illustrerà l’universo artistico di Greco e il suo particolare legame con la città di Sabaudia. Ad arricchire la serata, il Banco di assaggio di vini del territorio di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022)– In occasione delladei, manifestazione culturale che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, il cuore culturale della Città delle Dune si accende fino a tarda. Il, sito all’interno del Palazzo Comunale, ospiterà un evento straordinario che intreccia arte, musica e degustazione di vini del territorio. Un’occasione diversa per scoprire la collezione museale, costituita da oltre cento opere dell’artista tra sculture, grafiche, monete e medaglie. In programma, alle ore 21, una visita guidata illustrerà l’universo artistico die il suo particolare legame con la città di. Ad arricchire la serata, il Banco di assaggio di vini del territorio di ...

