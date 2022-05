La grande casa newyorkese di Gianni Versace è in vendita per 70 milioni di dollari (Di giovedì 12 maggio 2022) L'antica dimora dello stilista Gianni Versace è stata messa in vendita al prezzo di 70 milioni di dollari (circa 66,6 milioni di euro). Situata nell'Upper East Side di New York, vicino alla Fifth Avenue, l'enorme casa fu acquistata nel 1995 dallo stilista italiano per 7,5 milioni di dollari. La famiglia Versace ereditò la proprietà dopo che Gianni Versace fu assassinato sulla veranda della sua casa di Miami Beach nel 1997. L'immobile è stato poi riacquistato nel 2005 per 30 milioni di dollari prima di essere rimesso sul mercato per 70 milioni di dollari. Oltre ad alcune modifiche, i nuovi proprietari ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 12 maggio 2022) L'antica dimora dello stilistaè stata messa inal prezzo di 70di(circa 66,6di euro). Situata nell'Upper East Side di New York, vicino alla Fifth Avenue, l'enormefu acquistata nel 1995 dallo stilista italiano per 7,5di. La famigliaereditò la proprietà dopo chefu assassinato sulla veranda della suadi Miami Beach nel 1997. L'immobile è stato poi riacquistato nel 2005 per 30diprima di essere rimesso sul mercato per 70di. Oltre ad alcune modifiche, i nuovi proprietari ...

