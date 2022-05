“La Fortuna”, sulla Rai la serie di Amenabar sul tesoro nascosto: quando esce, trama, cast, episodi (Di giovedì 12 maggio 2022) “La Fortuna”: la miniserie di Amenabar sul tesoro nascosto arriverà prossimamente sulla Rai. Questa produzione, basata sul graphic novel “El tesoro del Cisne Negro” di Paco Roca e Guillermo Corral, è di base di genere avventura, ma mischia al contempo diversi altri generi e registri. Ecco tutto quello che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.



“La Fortuna” è la miniserie di Alejandro Amenábar, prodotta da Movistar+ e AMC, con Stanley Tucci, Pedro Casablanc, Karra Elejalde, Álvaro Mel e T’Nia Miller. Quest’ultima parla del recupero di una fregata spagnola affondata nel 1804 e arriverà ... Leggi su tvzap (Di giovedì 12 maggio 2022) “La”: la minidisularriverà prossimamenteRai. Questa produzione, basata sul graphic novel “Eldel Cisne Negro” di Paco Roca e Guillermo Corral, è di base di genere avventura, ma mischia al contempo diversi altri generi e registri. Ecco tutto quello che c’è da sapere su, sule sugli“La” è la minidi Alejandro Amenábar, prodotta da Movistar+ e AMC, con Stanley Tucci, Pedro Casablanc, Karra Elejalde, Álvaro Mel e T’Nia Miller. Quest’ultima parla del recupero di una fregata spagnola affondata nel 1804 e arriverà ...

Advertising

massimiliacoach : Avete piccoli difetti sulla pelle che proprio non vi piacciono? La causa potrebbe essere lo stress. Per fortuna, le… - KeyshonIMP : @InterIsMore Per fortuna direi. Si sembrava di tornare sulla mia prima Xbox (non la 360, quella prima) - CriRic5 : @jargonfile @elio_vito @brugnalli onestà?Aspettiamo le denunce o vuoi giustiziarli sulla pubblica Piazza.E allora i… - CriRic5 : @elio_vito @elio_vito aspettiamo le denunce o vuoi giustiziarli sulla pubblica Piazza.E allora i 12 indagati in pia… - Ilikeparadox : Allenamento sulla spiaggia perché all’improvviso ho sentito che il culo era il mio. E cosa mi regala il mare? Una p… -