La Finlandia vuole aderire alla Nato | Adottare le misure entro i prossimi giorni

(Di giovedì 12 maggio 2022) "Ladeve presentare domanda di adesionesenza indugio". A scriverlo, nel loro parere sulla eventuale richiesta di ingresso di Helsinki nell'Alleanza atlantica, sono stati il presidente e la premier finlandesi, Sauli Niinistö e Sanna Marin. "Durante questa primavera si è svolta un'importante discussione sulla possibile adesione della", si legge. "Ci è voluto del tempo per permettere al parlamento e all'intera società di prendere posizione sulla questione. Ci è voluto tempo per i contatti internazionali con laed i suoi paesi membri, nonché con la Svezia. Abbiamo voluto riservarediscussione lo spazio necessario". "Il momento del processo decisionale è vicino", scrivono ancora. "L'adesione ...

'L'adesione alla Nato rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia. In quanto membro della Nato, la Finlandia rafforzerebbe l'intera alleanza di difesa. La Finlandia deve presentare domanda per l'adesione alla Nato senza indugio'.
FINLANDIA - Il presidente e il premier finlandesi hanno annunciato oggi in un comunicato di volere l'adesione alla Nato "senza indugio". "La Finlandia deve presentare domanda per l'adesione alla Nato senza indugio".