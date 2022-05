La Finlandia “entrerà nella Nato senza indugio”. C’è la data della svolta storica (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Salvo clamorosi dietrofront last minute, la Finlandia entrerà nella Nato. Il processo di adesione procede più spedito che mai e non sembrano esserci ripensamenti da parte del governo di Helsinki, anzi, adesso c’è pure la data decisiva. Il presidente finlandese Sauli Niinisto e il primo ministro Sanna Marin, scrivono oggi che la Finlandia “deve presentare domanda di adesione alla Nato senza indugio“. Un parere evidentemente decisivo perché arriva dalle più alte cariche dello Stato scandinavo dopo lunghe consultazioni con i parlamentari. Finlandia nella Nato, “questione di giorni”. Ecco la data decisiva “Durante questa primavera – si legge ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Salvo clamorosi dietrofront last minute, la. Il processo di adesione procede più spedito che mai e non sembrano esserci ripensamenti da parte del governo di Helsinki, anzi, adesso c’è pure ladecisiva. Il presidente finlandese Sauli Niinisto e il primo ministro Sanna Marin, scrivono oggi che la“deve presentare domanda di adesione alla“. Un parere evidentemente decisivo perché arriva dalle più alte cariche dello Stato scandinavo dopo lunghe consultazioni con i parlamentari., “questione di giorni”. Ecco ladecisiva “Durante questa primavera – si legge ...

