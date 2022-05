La Finlandia annuncia che entrerà nella Nato “senza indugio” Stoltenberg | “Processo sarà fluido e rapido” Per il Cremlino è una minaccia contro la Russia

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente e il premier della, Sauli Niinisto e Sanna Marin (foto), hannoto oggi la volontà di aderire alla”. “Durante la primavera – scrivono – si è svolta un’importante discussione sulla possibile adesione dellaalla. È stato necessario del tempo per la formazione di una posizione interna sia in Parlamento chesocietà nel suo insieme”. La richiestaapprovata domenica dal Parlamento finlandese. Secondo Helsinki l’adesione all’Alleanza atlantica rafforzerà la sicurezza del Paese “È stato necessario del tempo per stretti contatti internazionali sia con lache con i suoi Paesi membri, nonche’ con la Svezia. Abbiamo voluto dare ...

...il presidente Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin in un comunicato congiunto chela richiesta d'ingresso nell'Alleanza Atlantica da parte di Helsinki. L'Iter di adesione della...Lal'adesione alla Nato. 'Russia pronta a operazioni ad alto rischio'. E ora tocca alla Svezia Lavrov: 'Non vogliamo la guerra in Europa, ma niente minacce militari a Russia' Il '...(Teleborsa) - Presidente e Premier finlandesi hanno annunciato oggi in un comunicato di volere l'adesione alla Nato "senza indugio". "La Finlandia deve presentare domanda per l'adesione alla Nato ...La tradizionale neutralità della Svezia e della Finlandia è finita: i due Paesi sono decisi a candidarsi a membri dell'Alleanza Atlantica.