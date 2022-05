La Finlandia a un passo dalla Nato, il 76% di cittadini a favore: “Percepiti come parte del blocco occidentale, ma senza protezione e sotto minaccia” (Di giovedì 12 maggio 2022) La percentuale cresce di mese in mese. A febbraio i finlandesi a favore dell’ingresso di Helsinki nella Nato erano il 53%, a marzo il 62%. Ora hanno superato il 75%, toccando quota 76%. Lo dicono i sondaggi di Yle. E già i numeri di inizio anno sono molto distanti da quelli del 2017, quando l’adesione all’Alleanza atlantica convinceva sì e no il 20% dei cittadini. Ora, a guerra in corso, rimane contrario uno sparuto 12%. “Si tratta di un cambiamento radicale, che non si era mai visto. Innescato da quanto sta accadendo in Ucraina. Prima era tutto diverso: la Finlandia era un Paese molto legato alla cultura della neutralità”, spiega Nicola Rainò, direttore del sito La Rondine.fi, che da vent’anni racconta il Paese sul web. “Garantiva protezione e poneva Helsinki come un punto d’incontro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) La percentuale cresce di mese in mese. A febbraio i finlandesi adell’ingresso di Helsinki nellaerano il 53%, a marzo il 62%. Ora hanno superato il 75%, toccando quota 76%. Lo dicono i sondaggi di Yle. E già i numeri di inizio anno sono molto distanti da quelli del 2017, quando l’adesione all’Alleanza atlantica convinceva sì e no il 20% dei. Ora, a guerra in corso, rimane contrario uno sparuto 12%. “Si tratta di un cambiamento radicale, che non si era mai visto. Innescato da quanto sta accadendo in Ucraina. Prima era tutto diverso: laera un Paese molto legato alla cultura della neutralità”, spiega Nicola Rainò, direttore del sito La Rondine.fi, che da vent’anni racconta il Paese sul web. “Garantivae poneva Helsinkiun punto d’incontro ...

