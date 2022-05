La finale di Pechino Express: chi vince? Le anticipazioni e i pronostici sui vincitori (Di giovedì 12 maggio 2022) Chi vincerà Pechino Express 2022 e tutte le anticipazioni sulla finale in onda stasera, giovedì 12 maggio su Sky Uno. Ci siamo. Il grande viaggio sulla Rotta dei Sultani di Pechino Express sta volgendo al termine. La finale è alle porte e le anticipazioni, così come i pronostici sui vincitori di Pechino Express sono tantissime e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 12 maggio 2022) Chirà2022 e tutte lesullain onda stasera, giovedì 12 maggio su Sky Uno. Ci siamo. Il grande viaggio sulla Rotta dei Sultani dista volgendo al termine. Laè alle porte e le, così come isuidisono tantissime e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

brichiel : RT @lipagush: Una squadra in una finale nel 2012 a Pechino ,per molto meno( ciòe quasi nulla) non si presentò alla premiazione. - UnDueTreBlog : #PechinoExpress 9 - Finale del 12/05/2022 - Con Costantino della Gherardesca su Sky Uno. - lipagush : Una squadra in una finale nel 2012 a Pechino ,per molto meno( ciòe quasi nulla) non si presentò alla premiazione. - lipagush : @RafAuriemma Per molto meno(anzi nulla) nella finale di Pechino non vi siete neanche presentati alla premiazione. - mchiaragenovese : Minchia il J Twitter è una roba tossica Come si stava bene ieri con l'Eurovision Come si starà bene domani con la f… -