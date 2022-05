La finale di Coppa Italia è stata tra le più emozionanti di sempre (tranne la gazzarra a bordocampo) (Di giovedì 12 maggio 2022) La finale di Coppa Italia ha detto Inter. Ci si erano aggrappati tutti a questo trofeo un po’ snobbato che parte sempre in sordina, una mezza scocciatura quando si lotta per lo scudetto o si gioca in Champions, con quei turni infrasettimanali che aggiungono una fatica in più. Ma poi, quando si deve decidere il trofeo le squadre ringalluzziscono e si affrontano a muso duro, soprattutto quando il blasone conta e conta la bacheca e il conto in banca perché 7 milioni nelle casse sono un bel regalo in tempi asfittici come quelli che vive il calcio Italiano. E dunque Juve e Inter ci tenevano molto, la prima per risollevare una stagione decisamente infelice e l’altra per mitigare la momentanea ma con grandi probabilità definitiva scucitura dello scudetto dalle maglie. La sfida di sempre tra ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladiha detto Inter. Ci si erano aggrappati tutti a questo trofeo un po’ snobbato che partein sordina, una mezza scocciatura quando si lotta per lo scudetto o si gioca in Champions, con quei turni infrasettimanali che aggiungono una fatica in più. Ma poi, quando si deve decidere il trofeo le squadre ringalluzziscono e si affrontano a muso duro, soprattutto quando il blasone conta e conta la bacheca e il conto in banca perché 7 milioni nelle casse sono un bel regalo in tempi asfittici come quelli che vive il calciono. E dunque Juve e Inter ci tenevano molto, la prima per risollevare una stagione decisamente infelice e l’altra per mitigare la momentanea ma con grandi probabilità definitiva scucitura dello scudetto dalle maglie. La sfida ditra ...

