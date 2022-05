La festa, il caso Perisic e l’addio di Chiellini: il post-partita della finale di Coppa Italia | FOTO e VIDEO (Di giovedì 12 maggio 2022) La Coppa Italia è dell’Inter, trionfo in finale contro la Juventus con il risultato di 2-4. Partenza sprint dei nerazzurri che sono passati in vantaggio con Barella. L’ingresso di Morata cambia la partita, lo spagnolo è decisivo con la deviazione per il pareggio, poi lancia Vlahovic per il 2-1. All’80’ un rigore dubbio concesso ai nerazzurri e testa a testa Allegri-Farris, l’ex Milan Calhanoglu pareggia. Si va ai supplementari. Un altro rigore che Perisic trasforma, sempre il croato chiude i conti con un grandissimo tiro. Finisce 2-4. Al fischio finale si è scatenata la gioia dei calciatori nerazzurri, in festa anche i tanti tifosi che hanno seguito la squadra. Ma è scoppiato il caso Perisic che, nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) Laè dell’Inter, trionfo incontro la Juventus con il risultato di 2-4. Partenza sprint dei nerazzurri che sono passati in vantaggio con Barella. L’ingresso di Morata cambia la, lo spagnolo è decisivo con la deviazione per il pareggio, poi lancia Vlahovic per il 2-1. All’80’ un rigore dubbio concesso ai nerazzurri e testa a testa Allegri-Farris, l’ex Milan Calhanoglu pareggia. Si va ai supplementari. Un altro rigore chetrasforma, sempre il croato chiude i conti con un grandissimo tiro. Finisce 2-4. Al fischiosi è scatenata la gioia dei calciatori nerazzurri, inanche i tanti tifosi che hanno seguito la squadra. Ma è scoppiato ilche, nel ...

