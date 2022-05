‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “Tappe noiose, al Tour è diverso. A Potenza mi aspetto Valverde” (Di giovedì 12 maggio 2022) CHE NOIA QUESTO GIRO D’ITALIA: TRE Tappe SU SEI INGUARDABILI, IL 50% FINORA. AL Tour E’ diverso Al Tour c’è più attenzione, tutti vogliono andare in fuga perché sanno che c’è una visibilità mondiale. Oggi non ho capito perché Rosa sia andato in fuga, lui è competitivo in salita. E’ una tappa che si è accesa solo negli ultimi 5 km. Lo sapevano i corridori che sarebbe stata noiosa, lo avevano detto anche prima della partenza. Il problema ovviamente è sempre di natura economica, c’è anche quello da considerare: gli organizzatori devono provare ad accontentare tutti. DEMARE CONCEDE IL BIS Demare sta facendo quello che faceva un paio d’anni fa. Oggi i tre velocisti erano lì, il francese ha vinto per un’unghia. Ha un bel treno a disposizione, la squadra non ha sbagliato niente. Guarnieri poi è stato perfetto. E’ stata invece ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CHE NOIA QUESTO GIRO D’ITALIA: TRESU SEI INGUARDABILI, IL 50% FINORA. ALE’Alc’è più attenzione, tutti vogliono andare in fuga perché sanno che c’è una visibilità mondiale. Oggi non ho capito perché Rosa sia andato in fuga, lui è competitivo in salita. E’ una tappa che si è accesa solo negli ultimi 5 km. Lo sapevano i corridori che sarebbe stata noiosa, lo avevano detto anche prima della partenza. Il problema ovviamente è sempre di natura economica, c’è anche quello da considerare: gli organizzatori devono provare ad accontentare tutti. DEMARE CONCEDE IL BIS Demare sta facendo quello che faceva un paio d’anni fa. Oggi i tre velocisti erano lì, il francese ha vinto per un’unghia. Ha un bel treno a disposizione, la squadra non ha sbagliato niente. Guarnieri poi è stato perfetto. E’ stata invece ...

Advertising

LIRRIVERENTE3 : neanch'io penso che NIBALI SMETTA davvero - peterkama : neanch'io penso che NIBALI SMETTA davvero - zazoomblog : ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “Nibali come Nencini non sono sicuro che si ritiri. Le nostre società prendono… - infoitsport : 'La Fagianata' di Riccardo Magrini: 'Carapaz vince sull'Etna, a Yates non conviene prendere la maglia rosa' - infoitsport : 'La Fagianata' di Riccardo Magrini: 'Yates favorito, Nibali ci proverà per la classifica, Fortunato da 6° posto' -

'La Fagianata' di Riccardo Magrini: 'Nibali come Nencini, non sono sicuro che si ritiri. Giovani italiani viziati' IL RITIRO DI VINCENZO NIBALI: TE LO ASPETTAVI Era nell'aria, l'aveva lasciato trasparire. Io però non ci credo neanche tanto. Ha detto 'probabilmente', non ha detto 'sicuro smetto', quindi lascia ... 'La Fagianata' di Riccardo Magrini: 'Nibali non me l'aspettavo, spero in Ciccone. Fortunato è da fughe' SI E' MATERIALIZZATO LO SCENARIO B, QUELLO DELLA FUGA Ora sono contenti gli uomini di classifica, la maglia rosa non la voleva nessuno. L'ha presa la Trek - Segafredo, che ha avuto una buona risposta anche con Ciccone, di sicuro fa bene al morale. La Bora si è confermata una bella squadra, erano in ... IL RITIRO DI VINCENZO NIBALI: TE LO ASPETTAVI Era nell'aria, l'aveva lasciato trasparire. Io però non ci credo neanche tanto. Ha detto 'probabilmente', non ha detto 'sicuro smetto', quindi lascia ...SI E' MATERIALIZZATO LO SCENARIO B, QUELLO DELLA FUGA Ora sono contenti gli uomini di classifica,maglia rosa nonvoleva nessuno. L'ha presaTrek - Segafredo, che ha avuto una buona risposta anche con Ciccone, di sicuro fa bene al morale.Bora si è confermata una bella squadra, erano in ...