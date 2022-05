La direttrice del Kyiv Independent sulla copertina del Time (Di giovedì 12 maggio 2022) Quando l'11 novembre il Kyiv Independent ha iniziato a pubblicare, nessuno poteva pensare che sette mesi dopo la sua direttrice, Olga Rudenko, sarebbe finita sulla copertina del Time. Il merito del riconoscimento è da ricercare nella... Leggi su europa.today (Di giovedì 12 maggio 2022) Quando l'11 novembre ilha iniziato a pubblicare, nessuno poteva pensare che sette mesi dopo la sua, Olga Rudenko, sarebbe finitadel. Il merito del riconoscimento è da ricercare nella...

Advertising

Agenzia_Ansa : La direttrice del Kyiv Independent, Olga Rudenko, sulla copertina del Time per la copertura della guerra in Ucraina… - _arianna : ‘In Russia i giornalisti lavorano nel terrore’: intervista a Galina Timchenko, direttrice del sito indipendente rus… - antoniafalcone : RT @Agenzia_Ansa: La direttrice del Kyiv Independent, Olga Rudenko, sulla copertina del Time per la copertura della guerra in Ucraina #ANSA… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: La direttrice del Kyiv Independent, Olga Rudenko, sulla copertina del Time per la copertura della guerra in Ucraina #ANSA… - Agenzia_Ansa : La direttrice del Kyiv Independent, Olga Rudenko, sulla copertina del Time per la copertura della guerra in Ucraina… -