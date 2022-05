“La cosa migliore per tuo figlio”, il cartello virale di questa mamma blogger (Di giovedì 12 maggio 2022) Jaione Yabar mamma di tre figli, professoressa universitaria di marketing e creatrice del blog masalladelrosaazul.com ha pubblicato sul suo profilo Instagram il testo, diventato ormai virale, dal titolo “Il meglio è…”, in cui la blogger si rivolge a tutte le mamme per ricordare che la cosa migliore e più importante per il loro bambino sono proprio loro. Non è importante allattarli al seno o con il biberon, nemmeno lasciarli all’asilo oppure dai nonni, comprargli un vestito bellissimo e tenerlo in braccio, perché la cosa più importante al mondo per loro sei solo tu, cara mamma. Il meglio è… Il meglio non è allattare al seno. Il meglio non è neanche il biberon. Il meglio non è tenerlo sempre in braccio. Il meglio non è nemmeno smettere di tenerlo in braccio. Il meglio ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 12 maggio 2022) Jaione Yabardi tre figli, professoressa universitaria di marketing e creatrice del blog masalladelrosaazul.com ha pubblicato sul suo profilo Instagram il testo, diventato ormai, dal titolo “Il meglio è…”, in cui lasi rivolge a tutte le mamme per ricordare che lae più importante per il loro bambino sono proprio loro. Non è importante allattarli al seno o con il biberon, nemmeno lasciarli all’asilo oppure dai nonni, comprargli un vestito bellissimo e tenerlo in braccio, perché lapiù importante al mondo per loro sei solo tu, cara. Il meglio è… Il meglio non è allattare al seno. Il meglio non è neanche il biberon. Il meglio non è tenerlo sempre in braccio. Il meglio non è nemmeno smettere di tenerlo in braccio. Il meglio ...

