La Corea del Nord ha ammesso per la prima volta casi di coronavirus (Di giovedì 12 maggio 2022) Ufficialmente nel paese la pandemia finora non era mai arrivata: adesso Kim Jong-un ha ordinato un rigido lockdown Leggi su ilpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Ufficialmente nel paese la pandemia finora non era mai arrivata: adesso Kim Jong-un ha ordinato un rigido lockdown

Advertising

Corriere : Lockdown senza spiegazioni in Corea del Nord: «Tornate tutti a casa e non uscite» - LaStampa : La Corea del nord in lockdown per il primo caso Covid: isolate le attività commerciali, controlli alle frontiere - rulajebreal : #libertàdistampa #Italia al 58° posto #Russia occupa un onorevole 155° posto nella classifica della libertà di stam… - RosarioP70 : RT @Agenzia_Ansa: Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - Gabriel01740032 : @Agenzia_Ansa Dopo due anni il covid è entrato in Corea del Nord ?? -