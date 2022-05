La Capitale vuole diventare la città del tennis. Binaghi: “E’ uno dei miei sogni. L’altro è un azzurro re di Roma” (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente della FIT al brindisi per la 'Notte Romana del tennis’: “Ogni anno a Parigi, New York e Londra che ospitano i tornei dello Slam, troviamo città colorate di tennis, dalle vetrine ai ponti. Quest’anno siamo riusciti anche noi”. Il patto con Sport e Salute, l’assessore Onorato e le associazioni di categoria per la prossima edizione: quella degli 80 anni Leggi su federtennis (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente della FIT al brindisi per la 'Nottena del’: “Ogni anno a Parigi, New York e Londra che ospitano i tornei dello Slam, troviamocolorate di, dalle vetrine ai ponti. Quest’anno siamo riusciti anche noi”. Il patto con Sport e Salute, l’assessore Onorato e le associazioni di categoria per la prossima edizione: quella degli 80 anni

DavideMagno : @dariodivico La piccola e media impresa è fattore frenante della produttività e con essa dei salari. Si vuole tener… - WILCHE91 : @cavalieremarche @kiara86769608 @La7tv ...come andrà e noi aspettiamo i comodi di Pfizer per un vaccino aggiornato.… - Amos8125 : @qO__Qp @bugsbonny76 @semioticmonkey Secondo me c'è sia un problema intrinseco per cui anche i superbig, il capital… - guidotweet : @eschatonit @lasoncini @ManuelPeruzzo Ad ogni modo (e posto che non parlo solo di schwa) l’analogia con i riferimen… - Anna26648966 : @mauriziomeland2 @moonshinerITA @GiovaQuez Non vuole l’Ucraina ma ne ha accerchiato la capitale. Non “si annetterà”… -