La ballerina di Amici Giulia Pauselli lascia il talent: «È il momento di vivere la mia gravidanza» (Di giovedì 12 maggio 2022) In dolce attesa del suo primo figlio, la danzatrice professionista va in maternità. Il fidanzato è il collega Marcello Sacchetta: «Ma la vita quant’è bella? Cioè, ti guardo e mi esplode il cuore!» Leggi su vanityfair (Di giovedì 12 maggio 2022) In dolce attesa del suo primo figlio, la danzatrice professionista va in maternità. Il fidanzato è il collega Marcello Sacchetta: «Ma la vita quant’è bella? Cioè, ti guardo e mi esplode il cuore!»

Advertising

LilyArteco : @amici_mdf @amicii_news Buongiorno ,ancora aspetto tu mi dica quali ballerini di questa edizione segue l'autrice (… - medea553 : Secondo voi,Luigi con chi avrà storia dopo il programma,perché secondo me dovrà averla per forza…??Alex per ora è si… - zazoomblog : Ballerina professionista lascia Amici e spiega il motivo - #Ballerina #professionista #lascia… - zazoomblog : Ballerina professionista lascia Amici e spiega il motivo - #Ballerina #professionista #lascia - infoitcultura : Giulia Pauselli saluta Amici: “Grazie per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina” -