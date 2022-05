Karate, alla Premier League di Rabat 25 italiani in gara (Di giovedì 12 maggio 2022) Ostia – Tutto pronto per la terza tappa 2020 della Karate 1 – Premier League, in scena a Rabat (Marocco) da venerdì 13 a domenica 15 maggio. Appuntamento importante, che viene sole due settimane prima degli Europei Senior, al quale parteciperanno 238 atleti, tra cui 25 italiani, tutti iscritti con le proprie società di riferimento. Asia Agus, Giulia Angelucci, Luigi Bisaccia, Pamela Bodei, Lorena Busà, Carola Casale, Francesca Cavallaro, David De Falco, Daniele De Vivo, Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Sofia Ferrarini, Matteo Fiore, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami, Aurora Graziosi, Alessandro Iodice, Carmine Luciano, Lucrezia Molgora, Noemi Nicosanti, Anita Pazzaglia, Michela Pezzetti, Lorenzo Pietromarchi, Elena Roversi e Rosario Ruggiero. Saranno loro a combattere a ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022) Ostia – Tutto pronto per la terza tappa 2020 della1 –, in scena a(Marocco) da venerdì 13 a domenica 15 maggio. Appuntamento importante, che viene sole due settimane prima degli Europei Senior, al quale parteciperanno 238 atleti, tra cui 25, tutti iscritti con le proprie società di riferimento. Asia Agus, Giulia Angelucci, Luigi Bisaccia, Pamela Bodei, Lorena Busà, Carola Casale, Francesca Cavro, David De Falco, Daniele De Vivo, Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Sofia Ferrarini, Matteo Fiore, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami, Aurora Graziosi, Alessandro Iodice, Carmine Luciano, Lucrezia Molgora, Noemi Nicosanti, Anita Pazzaglia, Michela Pezzetti, Lorenzo Pietromarchi, Elena Roversi e Rosario Ruggiero. Saranno loro a combattere a ...

