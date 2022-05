Juventus, strada spianata per il trequartista della Premier League: le ultime (Di giovedì 12 maggio 2022) La Juventus dovrà cercare di rinforzare la trequarti dopo l’addio a fine stagione di Paulo Dybala, un giocatore che ha così fatto bene, seppur con alti e bassi, non può essere sostituito così facilmente. Lingard Calciomercato Juventus Dall’Inghilterra ne sono certi: Jesse Lingard e la Juventus potranno presto congiungersi. Secondo il Telegraph infatti, il trequartista inglese avrebbe ricevuto più di un’offerta, anche dall’Italia, tant’è vero che si è parlato di Milan e Roma, ma anche dalla stessa terra d’Albione, con in testa il Newcastle. Tuttavia nessuna ha più tenuto il punto sulla questione e questo potrebbe giocare un ruolo fondamentale sull’approdo dell’inglese a Torino, ricordiamolo, a parametro zero. Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladovrà cercare di rinforzare la trequarti dopo l’addio a fine stagione di Paulo Dybala, un giocatore che ha così fatto bene, seppur con alti e bassi, non può essere sostituito così facilmente. Lingard CalciomercatoDall’Inghilterra ne sono certi: Jesse Lingard e lapotranno presto congiungersi. Secondo il Telegraph infatti, ilinglese avrebbe ricevuto più di un’offerta, anche dall’Italia, tant’è vero che si è parlato di Milan e Roma, ma anche dalla stessa terra d’Albione, con in testa il Newcastle. Tuttavia nessuna ha più tenuto il punto sulla questione e questo potrebbe giocare un ruolo fondamentale sull’approdo dell’inglese a Torino, ricordiamolo, a parametro zero.

