Juventus, per il futuro si cerca il sostituto di Alex Sandro (Di giovedì 12 maggio 2022) I bianconeri alla ricerca del sostituto di Alex Sandro: piacciono Udogie dell'Udinese, Wijndal dell'AZ e Raum dell'Hoffenheim La Juventus si sta guardando intorno alla ricerca di un rinforzo sulla corsia mancina, dove Alex Sandro quest'anno ha deluso le aspettative. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, i nomi che Cherubini sta valutando sono quelli di Destiny Udogie dell'Udinese e di Owen Wijndal dell'AZ. Dietro a loro, come outsider David Raum dell'Hoffenheim. L'articolo proviene da Calcio News 24.

