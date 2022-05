Juventus-Inter, stangata del Giudice Sportivo: la decisione (Di giovedì 12 maggio 2022) La finale di Coppa Italia è stato un grande palcoscenico in cui Juventus e Inter hanno messo in mostra grande calcio e spettacolo. Nonostante ciò, comprensibilmente data la posta in palio, non sono mancate tensioni e polemiche durante la partita. Il tecnico Max Allegri è stato allontanato dal terreno di gioco al minuto 104 dopo aver attaccato la panchina Interista in seguito ad un presunto calcio. Il Giudice Sportivo ha optato per un solo turno di squalifica in seguito all’ espulsione e una multa di 10 mila euro. Brozovic Juventus Inter Anche il centrocampista nerazzurro Brozovic sarà assente nel primo turno della prossima Coppa Italia. Il regista croato ha infatti rimediato la seconda ammonizione del torneo, dopo quella ricevuta contro il Milan. Le regole ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) La finale di Coppa Italia è stato un grande palcoscenico in cuihanno messo in mostra grande calcio e spettacolo. Nonostante ciò, comprensibilmente data la posta in palio, non sono mancate tensioni e polemiche durante la partita. Il tecnico Max Allegri è stato allontanato dal terreno di gioco al minuto 104 dopo aver attaccato la panchinaista in seguito ad un presunto calcio. Ilha optato per un solo turno di squalifica in seguito all’ espulsione e una multa di 10 mila euro. BrozovicAnche il centrocampista nerazzurro Brozovic sarà assente nel primo turno della prossima Coppa Italia. Il regista croato ha infatti rimediato la seconda ammonizione del torneo, dopo quella ricevuta contro il Milan. Le regole ...

