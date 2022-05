Juventus Inter, il rigore di De Ligt su De Vrij c’era? La foto shock dalla sala VAR (Di giovedì 12 maggio 2022) La Juve ha perso la Coppa Italia contro l’Inter, ma le polemiche sono state infinite con il rigore dato a De Vrij che ha fatto discutere. Sembra che ci sia una sorte di legge non scritta che obblighi il fato a regalare sempre e comunque delle partite tra Juventus e Inter cariche di polemiche e di giudizi arbitrali che molto spesso vengono contestati dalla critica e anche questa finale di Roma non ha lasciato il benché minimo dubbio, tanto è vero il gol del 3-2 per i nerazzurri è arrivato in seguito a un rigore su De Vrij che ha lasciato molte perplessità. Stefan De Vrij Inter (Ansa foto)Per la prima volta dopo ben 11 anni la Juventus chiuderà a zero titoli la sua stagione e si tratta a ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 12 maggio 2022) La Juve ha perso la Coppa Italia contro l’, ma le polemiche sono state infinite con ildato a Deche ha fatto discutere. Sembra che ci sia una sorte di legge non scritta che obblighi il fato a regalare sempre e comunque delle partite tracariche di polemiche e di giudizi arbitrali che molto spesso vengono contestaticritica e anche questa finale di Roma non ha lasciato il benché minimo dubbio, tanto è vero il gol del 3-2 per i nerazzurri è arrivato in seguito a unsu Deche ha lasciato molte perplessità. Stefan De(Ansa)Per la prima volta dopo ben 11 anni lachiuderà a zero titoli la sua stagione e si tratta a ...

